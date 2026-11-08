在巴林，海湾阿拉伯国家合作委员会六个成员国的交通部长签署了一项协议，以进一步推进一条全长约2100公里的联合铁路网络项目。该网络将连接北部的科威特和南部的阿曼。

该文件在阿尔扎希尔宫举行的会议期间签署。据《The National》报道，该项目最初于十多年前提出。其目标是扩大该地区国家之间的贸易、投资和旅行机会。

法律与监管准备

巴林交通和电信大臣谢赫阿卜杜拉·本·艾哈迈德·阿勒哈利法称，这项协议是深化海湾国家交通合作的重要阶段。他表示，该协议是完成进一步推进该项目所需法律和监管工作的必要一步。

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海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆·阿尔布代维表示，该协议是加强交通领域一体化的重要一步。协议 предусматривает建立一个覆盖该组织所有成员国的统一网络。

现有和计划中的连接

阿拉伯联合酋长国已经启动了国家铁路网络。阿曼正通过全长238公里的Hafeet Rail项目发展与阿联酋的跨境连接，该项目将经由布赖米和艾因连接港口城市苏哈尔与阿布扎比。这条线路预计将于2027年进行试运行。

巴林融入区域网络取决于计划建设的哈马德国王大桥通道，该通道将连接巴林和沙特阿拉伯。计划将这一新的固定连接设施用于公路和铁路交通。巴林部长还将对替代陆路路线的需求与霍尔木兹海峡航运困难联系起来，这些困难影响了船只停靠哈利法·本·萨勒曼港。

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