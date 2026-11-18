波斯湾国家表示，在美国打击伊朗格什姆岛伊斯兰革命卫队一处发射阵地后，它们拦截了伊朗及其来自也门的胡塞盟友发射的导弹和无人机。塞浦路斯邮报报道。

一名不愿具名的美国军方官员称，11月17日，美国战斗机袭击了位于霍尔木兹海峡的格什姆岛上一处导弹发射阵地。该官员表示，此举是对伊朗针对美国军人和设施发动袭击的回应。伊朗媒体援引一名伊朗官员的话报道称，基础设施未在此次打击中受损。

对海湾国家的袭击

伊朗军方表示，其打击了位于科威特阿里·萨利姆基地的美国无人机和导弹设施。科威特当局此前表示，其防空系统正在击退无人机袭击。这是自9月以来伊朗首次袭击该国。

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巴林表示，其一周内第三次拦截伊朗空中目标，并指责德黑兰对这个驻有美国海军第五舰队的王国采取系统性敌对行动。与此同时，由沙特阿拉伯领导的联盟称，已摧毁一枚由胡塞武装向利雅得方向发射的巡航导弹。

外交接触与航运

卡塔尔和伊朗官员举行了会谈，旨在就结束战争拉近立场。据该报报道，这场战争始于2月28日美国和以色列对伊朗发动打击之后。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐还访问了阿曼，双方讨论了海上航线安全以及全球航运和贸易的畅通无阻。

霍尔木兹海峡在战争前运输了约五分之一的全球能源资源，目前被伊朗部分封锁。阿拉格齐表示，他已向阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克通报伊朗有关结束战争的外交倡议。与此同时，由于针对油轮的袭击加剧，一艘液化气运输船的船员于11月17日在阿曼哈塞卜附近弃船。

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