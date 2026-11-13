在作为侵略国的俄罗斯，克里姆林宫正在准备一项关于爱国主义教育和公民教育的法案，该法案旨在确立“传统价值观”的等级体系。俄罗斯总统办公厅社会进程监测与分析部门负责人亚历山大·哈里切夫作出了这一表述，Meduza报道。

爱国主义作为等级体系的基础

哈里切夫表示，新体系的核心将被认定为“主权价值观”：爱国主义、代际传承以及对祖国命运的责任。他强调，与爱国主义相关的价值观板块将在这一等级体系中具有根本性地位。

这名官员在“创造未来”研讨会期间举行的“未来价值观：从定义到现实化”会议上宣布正在准备该文件。他表示，该法案已接近完成，不久将提交俄罗斯国家杜马。

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2022年法令中的清单

“传统价值观”清单载于俄罗斯总统2022年11月的一项法令。该法令按以下顺序列出：生命、尊严、人权和自由、爱国主义、公民意识、服务祖国以及对其命运的责任。

该清单还包括崇高的道德理想、稳固的家庭、创造性劳动、精神优先于物质、人道主义、仁慈、公正、集体主义、互助和相互尊重、历史记忆、代际传承以及俄罗斯各民族的团结。

2026年11月，俄罗斯国家杜马相关委员会批准了一项针对诋毁“传统价值观”的罚款法案。该文件规定，对传播材料者追究行政责任；根据其措辞，此类材料诋毁传统精神和道德价值观，或宣传对这些价值观的否定。法案作者指出，针对公民的罚款将适用于社交媒体所有者，而非用户。

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