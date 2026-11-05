侵略国俄罗斯的克里姆林宫否认参与针对欧洲超市冷却系统的网络攻击。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫称，有关莫斯科可能扮演角色的猜测毫无根据，且没有证据支持。

针对冷却系统的攻击

过去三周内，不明黑客远程访问了至少11个国家近100家商店的冷却系统，其中包括比利时、瑞典、德国和英国。冷冻柜内的温度被提高到55摄氏度，导致价值数百万欧元的冷冻商品变质。

欧盟官员称，这些网络攻击是蓄意破坏欧洲食品供应网络运作的企图。同时，他们没有将责任归咎于任何国家或组织。

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对亲俄团体的怀疑

据《莫斯科时报》援引BBC报道，亲俄黑客组织Noname057(16)和Z-Pentest Alliance发布的声称对攻击负责的帖子，加剧了对莫斯科可能参与其中的猜测。与此同时，一些分析人士对这些组织是否参与表示怀疑。

网络威胁研究人员在接受《金融时报》采访时表示，最近的攻击极有可能与一个与俄罗斯有关联的组织有关。他们提到，今年8月美国数个军事基地的冷冻系统此前曾遭入侵。美国司法部还曾指控一个亲俄黑客组织于2024年致使加利福尼亚州一家肉类加工企业的冷藏系统瘫痪。

欧洲航空公司也面临越来越多的虚假炸弹威胁，导致一些客机进行计划外或在护航下的降落。一些分析人士认为，这些事件可能是与俄罗斯或伊朗有关联的团体开展更广泛行动的一部分。

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