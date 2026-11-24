美国海岸警卫队破冰船Storis завершил在北极地区及阿拉斯加附近完成了首次为期133天的航行。该船于2025年8月投入使用，执行了执法任务、开展实弹射击训练和监测工作。Defense News报道。

该船船长科里·克恩斯表示，航行期间在船上测试了无人机，包括Textron和Skyfront公司的型号。测试在严寒的北极环境中进行，同时还评估了其用于冰区航行的可能性。克恩斯称，无人机帮助船员在更远距离观察冰层，并使船只保持在指定区域内。

加油与执法行动

Storis由商业破冰船Aiviq改装而成，设有用于集装箱的货舱和数台起重机。克恩斯指出，这使其能够运输额外设备并保障远征后勤。

船员还于2026年10月6日在北冰洋进行了为海岸警卫队舰艇Stratton模拟加油的演练。船长认为，如有需要，Storis可以为美国海军舰艇加油，包括驱逐舰，从而使其能够在北极停留更久。但他强调，这项功能不太可能成为该船的常规任务。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在为期五个月的部署期间，这艘破冰船还执行了二十多年来极地破冰船首次执法任务。船员检查了白令海的渔船，并与美国国家海洋和大气管理局执法办公室共同检查了一家鱼类加工厂。

监测中国船只

据海岸警卫队称，Storis花费约300小时监测北极地区的4艘中国科研船。克恩斯表示，与阿拉斯加专属经济区海域内的其他国家不同，这些船只没有在美国登记其计划开展的活动。

克恩斯还表示，在前一年夏季一次较短的出海期间，Storis暴露出缺少标准军用指挥与通信设备的问题。此后，该船的军用通信能力得到改善，但其指挥与控制系统仍需进一步完善。

船长表示，Storis成功完成北极部署，使较老的破冰船Healy能够专注于科学任务。Healy原定于今年秋季前往北极，但因机械故障被拖回其位于西雅图的母港。

关注我们在