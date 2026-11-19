在新西兰惠灵顿，新西兰队在对阵印度的首场测试赛首日茶歇时取得140分、失5个三柱门。贾斯普里特·布姆拉已有一年未参加测试赛板球比赛，他取得3个三柱门，失31分。

据Channel NewsAsia报道，印度队长舒布曼·吉尔赢得掷币并选择先守。当天第三球，布姆拉就淘汰了未得分的新西兰队长汤姆·莱瑟姆。

印度投球手开局强势

安舒尔·坎博杰入选阵容取代穆罕默德·西拉杰，帮助印度队在前四个回合内淘汰了新西兰两名开场击球手。德文·康韦得到4分，他出局时记分牌显示12分。

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拉钦·拉文德拉得到15分，并与亨利·尼科尔斯为第三个三柱门建立了39分的合作。拉文德拉击打阿卡什·迪普投出的球后擦边，被接杀出局。午餐休息前，布姆拉还淘汰了得到1分的达里尔·米切尔；亚沙斯维·贾斯瓦尔在击球手附近的近距离位置接住了球。

尼科尔斯和菲利普斯稳住局面

比赛恢复后不久，布姆拉取得第三个三柱门：得到5分的汤姆·布伦德尔将球击向处于第一滑位的舒布曼·吉尔。随着比赛进行，Basin Reserve的草地场地对击球手而言变得更容易发挥。

茶歇时，亨利·尼科尔斯以66分未出局，格伦·菲利普斯得到42分。此前曾四次在该球场取得测试赛百分的尼科尔斯，与菲利普斯为第六个三柱门建立了70分的合作。系列赛第二场也是最后一场测试赛将于11月27日在克赖斯特彻奇开始。

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