在英格兰，澳大利亚板球运动员克里斯·林恩在国内T20 Blast赛事期间药检呈阳性后，因使用可卡因完成了一个月禁赛。据Channel NewsAsia报道，英格兰板球监管机构表示，这名运动员的可卡因代谢物检测结果呈阳性。

T20 Blast决赛日进行检测

36岁的林恩曾效力于北安普敦郡队，他于7月18日接受了反兴奋剂检测，当天正值T20 Blast决赛，其球队赢得了冠军。这名板球运动员于7月31日被临时禁赛，随后承认自己在7月15日至16日期间使用过可卡因。

监管机构认定，该物质是在赛外使用，与林恩的体育成绩无关。针对该球员的两项反兴奋剂指控中，有一项后来被撤回，因为其样本中代谢物的水平低于世界反兴奋剂机构设定的阈值。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

处罚期限被缩短

监管机构最初寻求施加三个月禁赛，但在林恩同意接受针对与滥用精神活性物质相关问题的治疗计划后，将禁赛期缩短至一个月。他于8月30日完成该计划。

自禁赛开始以来，这名板球运动员没有参加过职业板球比赛。林恩代表澳大利亚国家队参加过4场一日赛和18场Twenty20比赛，并且尚未与Big Bash League俱乐部签约参加下个赛季。

关注我们在