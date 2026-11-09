板球运动员马努斯·拉布沙恩将不会入选澳大利亚队参加对阵新西兰的测试赛系列赛。首席选拔官乔治·贝利表示，这名32岁的球员不会被考虑参加该系列赛的全部四场比赛，首场比赛计划于12月9日在珀斯开赛，据《卫报》报道。

决定提前作出

贝利表示，选拔人员决定在确定完整阵容之前宣布这一消息。其余名单计划在谢菲尔德盾第四轮比赛后确定。

贝利指出，这一决定将给拉布沙恩更多空间，并终结有关他在国家队位置的猜测。同时，他并未排除该球员在与新西兰的系列赛后重返国家队的可能性，包括参加前往印度和英格兰的巡回赛。

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长期未获百分

拉布沙恩在测试赛板球生涯初期表现出色：在前33场比赛中，他取得了10个百分，平均得分为59.43。在某一时期，这名澳大利亚球员位居世界击球手排名首位。

不过，南非之行延续了这名运动员的低迷状态。在六局比赛中，他的得分分别为0、4、14、39、37和37，而他在测试赛中未获百分的连续局数达到49局。

去年，拉布沙恩曾短暂落选前往西印度群岛巡回赛的阵容，但在代表昆士兰参加谢菲尔德盾并取得两个百分后，他在主场Ashes系列赛前重返球队。如今，他将专注于代表昆士兰出战并担任队长，努力恢复状态。

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