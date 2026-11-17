英格兰旋转球手索菲·埃克尔斯通因背部受伤，将无法代表阿德莱德前锋队参加女子大巴什板球联赛（WBBL）本赛季剩余比赛。她在对阵珀斯炙热队的比赛前受伤，天空体育新闻报道。

需要康复治疗

经过检查后，英格兰和威尔士板球委员会与阿德莱德前锋队共同决定，这名运动员需要一段时间进行康复治疗。埃克尔斯通表示，她对提前结束赛季感到失望，但将支持球队争取晋级赛事的最后阶段。

本赛季，埃克尔斯通代表前锋队出战了4场WBBL比赛，取得4个三柱门。她的经济率为7.62。球队主教练卢克·威廉姆斯称，这名板球选手凭借其比赛表现、领导力和经验，成为俱乐部的重要补强。

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阿德莱德前锋队的损失

失去埃克尔斯通对阿德莱德前锋队又是一记打击，该队同样无法依靠快速投球手达西·布朗。她因背部受伤无法出战。

另据报道，伊茜·黄因右脚应力性骨折，将不会随英格兰A队前往参加对阵印度A队的多赛制系列赛。阿莱克萨·斯通豪斯将在四日赛阵容中替代她。埃玛·兰姆在因背部受伤接受手术后，也退出了英格兰A队参加50回合比赛和四日赛的阵容；19岁的全能球员格蕾丝·汤普森将替代她。

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