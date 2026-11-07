效力于阿富汗难民女子板球队的阿富汗女子板球运动员呼吁外国球员不要参加阿富汗超级联赛的首个赛季。这项阿富汗男子特许经营联赛预计于12月在阿拉伯联合酋长国开赛，但尚未获得国际板球理事会（ICC）的批准。

据BBC体育报道，球员们认为，海外板球运动员参加这项赛事可能会造成一种印象，即阿富汗女性的苦难可以被忽视。自塔利班于2021年重新掌权以来，该国女性参与体育运动实际上已被禁止，许多女子板球运动员因担心自身安全而离开阿富汗。

呼吁外国球员

纳希达·萨潘在夏季英格兰巡回赛期间担任阿富汗难民女子板球队队长。她表示，外国球员可以通过拒绝参加该联赛来支持数百万阿富汗妇女和女孩。她称，球队的立场并非针对板球运动或阿富汗男子国家队，而是关乎保护基本人权。

联赛选秀选中了8名英格兰球员，以及来自苏格兰、爱尔兰、澳大利亚和新西兰的板球运动员。获得合同的英格兰球员包括亚历克斯·黑尔斯、泰马尔·米尔斯、乔·克拉克、奥利·斯通、莫因·阿里、卢克·伍德、汤姆·穆尔斯和克里斯·伍德。英格兰将在赛事外籍球员中拥有最多代表。

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9月，英格兰和威尔士板球委员会呼吁运动员重新考虑参加该联赛的决定，此后英格兰击球手奥利·波普退出参赛。同时，包括达维德·马兰和詹姆斯·文斯在内的其他英格兰板球运动员也报名参加了选秀。

女子球队的地位

菲鲁扎·阿米里表示，国际板球运动员应对所选择参加的赛事和所代表的组织负责。她呼吁将对阿富汗人民的支持与对一个据她所说系统性剥夺女性权利的制度的合法化区分开来。

阿富汗女子球队未获ICC正式承认，并以阿富汗难民女子板球队的名义参赛。与此同时，阿富汗男子国家队保留了ICC正式会员资格，尽管该国未满足该组织有关支持女子国家队的要求。

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