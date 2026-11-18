澳大利亚板球组织Cricket Australia已为参与2018年对阵南非的测试赛系列中使用砂纸篡改球体丑闻相关事件的板球运动员和工作人员启动了一个独立论坛。参与者将能够保密地陈述自己对事件的版本，BBC Sport报道。

关于2018年事件的新说法

前球员乌斯曼·哈瓦贾的回忆录出版后，这起丑闻再次成为关注焦点。他表示，整个澳大利亚队都知道篡改球体状况的计划。这番话引发了前任和现役球员之间的争议，并给澳大利亚队国际赛季的开端蒙上阴影。

2018年的快速调查认定，三名球员知晓该计划：队长史蒂夫·史密斯、副队长大卫·华纳和卡梅伦·班克罗夫特。三人当时都被长期禁赛。与此同时，哈瓦贾、华纳以及另一名随队出访成员查德·塞耶斯如今表示，在他们看来，全队都知道此事。

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不会进行新的调查或实施制裁

Cricket Australia首席执行官托德·格林伯格强调，该论坛不会成为新的调查，也不会涉及新的处罚。参与将是自愿的。他表示，显然一些球员在最初调查期间没有得到听取。

格林伯格表示，该论坛将是保密的，Cricket Australia董事会将决定公开哪些信息。他还将这一事件与不惜一切代价取胜的文化联系起来，并承认该组织本身也参与了这种文化的形成。现任队长帕特·康明斯否认了他知道有人将砂纸带到赛场上的说法。

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