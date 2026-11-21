澳大利亚板球协会董事会一致支持帕特·康明斯继续担任国家队在测试赛和单日国际赛中的队长。董事会还驳斥了有关这名运动员诚信可能受损的猜测；此前，围绕2018年南非巡回赛期间篡改球事件的讨论再次升温，Channel NewsAsia报道。

董事会支持

Cricket Australia董事会于周五召开会议，并确认一致支持康明斯。在卡梅伦·班克罗夫特详细讲述2018年的事件后，他的领导地位受到密切审视。班克罗夫特是因这起被称为“Sandpapergate”的事件而受到处罚的三名球员之一；大卫·华纳和史蒂夫·史密斯也受到制裁。

Cricket Australia主席大卫·布恩表示，会议讨论了维护比赛诚信以及所有受南非巡回赛事件影响人士的福祉。据他称，该组织已吸取2018年的经验，并为康明斯和其他领导者在过去八年中塑造的球队文化感到自豪。

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独立论坛

在前球员乌斯曼·哈瓦贾表示，知晓篡改球计划的并不只有三名受罚板球运动员后，这起丑闻再次受到关注。康明斯以及快速投球手乔什·黑兹尔伍德和米切尔·斯塔克曾表示，他们不知道该计划。黑兹尔伍德周六重申，他不知道在场上使用了外来物质。

周三，Cricket Australia宣布设立一个独立论坛，所有球员都能在不受制裁风险的情况下讲述他们对2018年事件的版本。康明斯支持这一倡议，并表示他将参加。他还指出，相关谈话将会艰难，但有必要。

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