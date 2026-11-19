在新加坡，加密货币交易所币安表示，在一场导致价值63亿美元资产被盗的网络攻击后，公司并未放弃在亚洲再获得五项牌照的计划。币安亚太区负责人SB Seker表示，其中三项申请已处于审查的高级阶段。

据Channel NewsAsia报道，Seker在新加坡金融科技节期间谈及此事。他表示，公司不会缩减其在该地区的扩张战略，五项新牌照中的三项已处于成熟阶段，可能很快获得批准。他未说明涉及哪些市场。

扩张计划

币安在全球超过10个市场拥有运营牌照。南亚和东南亚是该公司的优先发展方向之一。币安计划在2027年第一季度披露更多有关其计划扩张的细节。

在监管机构加强对数字资产行业的监管、并对这类服务提供商引入牌照要求的背景下，该公司正寻求在亚洲获得牌照。

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网络攻击的后果

攻击发生后，客户起初积极从平台提现，但Seker表示，这一过程随后趋于稳定，币安再次录得资产净流入。他还表示，交易所已恢复用于弥补损失的大部分储备，且该事件未扰乱其日常运营。

币安将此次网络攻击与朝鲜黑客联系起来。该公司称，这些黑客使用了虚假面试和恶意软件。事件发生后，交易所加强了内部控制、加密钱包风险评估方法，以及使用人工智能工具识别威胁。

Circle首席商务官卡什·拉扎吉表示，USDC稳定币发行方迅速冻结了约11亿美元与此次攻击有关的资金。他表示，大规模加密货币盗窃往往并非源于区块链技术缺陷，而是源于人为因素和社会工程手段。

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