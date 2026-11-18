加密货币平台Bullish第三季度调整后营收增长10%，至8440万美元，超过分析师平均预期的8021万美元。与此同时，该公司录得5.763亿美元净亏损，而一年前同期为1850万美元利润，CoinDesk报道。

市场反应与指标

财报发布后，Bullish股价在盘前交易中上涨逾9%，至每股约21美元。前一日，该股收于19.27美元。公司调整后EBITDA为3560万美元，调整后净利润为1870万美元，而上年同期为1380万美元。

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收购Equiniti

Bullish还在继续筹备以42亿美元收购Equiniti。该公司于今年早些时候宣布这项交易，并预计于2027年初完成。CoinDesk称，这笔交易是其发展代币化证券业务的一部分。

加密货币市场活动

尽管比特币价格在第三季度上涨42.7%，但据CoinGecko数据，这种加密货币的日均交易量较上一季度下降15.3%，至281亿美元。这是该指标连续第三个季度下降。Coinbase也报告称，总交易量从第二季度的1.30万亿美元降至1.21万亿美元，而Robinhood的加密货币收入同比下降55%，至1.2亿美元。

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