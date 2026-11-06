克里斯·克里斯蒂考虑参加2028年美国总统选举——The Hill

在美国，前新泽西州州长克里斯·克里斯蒂正在考虑于2028年第三次竞选总统的可能性。他在接受Politico采访时作出上述表示，据The Hill报道。克里斯蒂表示，他将在未来几个月内决定是否参选。

批评特朗普和万斯

克里斯蒂表示，他认为自己比其他知名共和党人、包括副总统J.D.万斯，更有能力为潜在竞选做好准备。他解释称，这是因为他在唐纳德·特朗普的第二个任期内一直批评这位总统。

在副总统将共和党在中期选举中的失利与伊朗战争联系起来后，克里斯蒂也对万斯的可信度提出质疑，而万斯本人曾公开支持这场战争。克里斯蒂指出，万斯已在白宫工作两年，但直到上周三之前都没有表达批评，仅就这场战争发表过评论。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

共和党的新路线

克里斯蒂表示，特朗普时代已经结束，共和党和美国需要新的领导层。在2024年总统竞选期间，他呼吁该党不要再次提名特朗普，并且是少数直接批评总统的候选人之一。在结束自己的竞选活动后，克里斯蒂在2024年没有支持任何候选人。

他还批评了佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯，后者称中期选举结果是对总统的谴责。克里斯蒂认为，任期即将结束的德桑蒂斯正试图保持其政治影响力，且其言论自相矛盾。

在其他于选举后呼吁共和党更多关注生活成本问题的共和党人中，The Hill提到了得克萨斯州参议员特德·克鲁兹和约翰·科宁。该媒体指出，曾参加过总统选举的克鲁兹被视为2028年的潜在候选人。

关注我们在