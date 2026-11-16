水晶宫任命托马斯·弗兰克为球队新任主教练。这位丹麦教练签约至2029年夏天，接替了皮埃尔·萨热；后者在俱乐部遭遇联赛第七场失利、负于利物浦后于11月12日被解雇。天空体育新闻报道。

联赛任务

赛季前10场比赛后，水晶宫以7分排名英超积分榜垫底。球队距离安全区还差2分。俱乐部下一场联赛的对手将是排名第17位的考文垂。

在欧联杯中，水晶宫排名第21位：球队取得1场胜利、2场平局和1场失利。俱乐部下一场欧战比赛将于11月26日在主场对阵皇家社会。

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弗兰克此前的经历

弗兰克在2018年至2025年期间执教布伦特福德。在此期间，他带领俱乐部升入英超并使其站稳顶级联赛；球队的最佳成绩是在2023年获得第九名。

上赛季，这位丹麦人接替安格·波斯特科格鲁执掌托特纳姆热刺，但任职不到八个月便被解雇。离任时，托特纳姆热刺排名积分榜第16位，领先降级区5分。

弗兰克在水晶宫的教练组将包括助理教练帕迪·麦卡锡和守门员教练安迪·奎，后者此前曾在布伦特福德与这位丹麦人共事。俱乐部也在组建其余教练团队。

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