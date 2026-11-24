水晶宫女足因在2026–27赛季首轮对阵埃弗顿的比赛中违规，被扣除获得的三分。该俱乐部承认违反了关于单独换人暂停次数的规定后，独立仲裁庭作出了这一决定，据BBC Sport报道。

9月6日，水晶宫在甘德绿巷球场以1比0战胜埃弗顿。前锋莱克西·劳埃德-史密斯在代表俱乐部的首秀中于第34分钟打入全场唯一进球。

第四次换人暂停

主教练乔·波特在第62分钟、第83分钟和第90分钟进行了换人。下半场伤停补时第7分钟，她用柯斯蒂·豪特换下香农·奥布莱恩。这是第四次单独的换人暂停。

规定允许教练在一场比赛中使用最多五名替补球员，但只能在不超过三次单独的比赛暂停中完成。仲裁庭认定，该违规行为并非故意，也并非旨在获取不公平优势。不过，该机构认为，扣分对于防止未来发生类似错误是必要的。

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积分榜变化

仲裁庭指出，换人时间较晚并不能免除俱乐部的责任。其结论称，柯斯蒂·豪特上场后没有触球，而遵守该规则的责任在于俱乐部，而非裁判。

水晶宫在一份声明中表示，在球处于比赛状态期间，该球员在场上停留了46秒。俱乐部称这一处罚很严重，并表示不认为其合理或相称。

受到处罚后，水晶宫跌至第13位，进入保级附加赛区。球队积6分，因净胜球落后于赛事另一支升班马伯明翰城。

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