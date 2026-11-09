伦敦水晶宫正准备解雇主教练皮埃尔·萨热，此前球队输给利物浦后，首次自2017年12月以来跌至英超积分榜末位。据《卫报》报道，托马斯·弗兰克是接替这位法国教练的头号人选。

连败与防守问题

萨热于6月中旬接手俱乐部，取代奥利弗·格拉斯纳。上个月以0比5负于布莱顿后，这位教练承受的压力加剧，此后水晶宫在联赛中遭遇四连败。

在本赛季英超的10场比赛中，球队仅取得两场胜利，并丢了24球——为联赛所有俱乐部中最多。周日，水晶宫在塞尔赫斯特公园球场以1比3不敌利物浦。该报指出，球队仍在定位球防守中失球，俱乐部管理层的耐心已经耗尽，尽管萨热上任仅执教了16场比赛。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

继任者候选人

据《卫报》消息，俱乐部已开始寻找新教练的程序。预计周一，萨热将成为本赛季首位被解雇的英超俱乐部主教练。

托马斯·弗兰克于2月被托特纳姆热刺解雇，他在夏天曾与水晶宫进行交流。据该报消息，在布伦特福德度过一段成功时期后，他有兴趣迎接新的挑战。其他被提及的潜在候选人包括前诺丁汉森林主教练肖恩·戴奇和维托尔·佩雷拉。

在对阵利物浦的比赛后，萨热否认在水晶宫的工作已成为他的“噩梦”，但表示球队需要在冬季转会窗补强阵容。今年，俱乐部失去了两名主力中后卫：马克·格伊于1月转会曼城，马克桑斯·拉克鲁瓦则在夏天加盟切尔西。

关注我们在