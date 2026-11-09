在波兰克拉科夫，国家广播委员会（KRRiT）就TV Republika一则有关枪击事件后警方工作的报道启动了说明程序。正如Interia报道，监管机构对观众就该市悲剧事件报道提出的投诉作出了回应。

KRRiT主席阿格涅什卡·格拉皮亚克启动了说明程序。该电视台将收到一封正式信函，要求其解释观众提出的指控，并提供该报道的录像。

卡钦斯基的声明

法律与公正党领导人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基为TV Republika总编辑托马什·萨凯维奇的报道辩护。他表示，尽管波兰实施了BRAVO警戒级别，事发现场据称仍缺少警察。卡钦斯基称，记者有权询问克拉科夫是否得到妥善保护。

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萨凯维奇在节目中声称自己看不到警察，并表示所有警察预备力量据称都被调往华沙。Interia指出，在他说这些话时，一名警察就在这名记者身后。

警方和内政与行政部的回应

小波兰省警方驳斥了有关反应迟缓的说法。执法部门数据显示，第一支巡逻队在接到报告23秒后开始行动，从追捕开始到迪特拉街发生事件仅过去了2分3秒。

内政与行政部发言人卡罗琳娜·加韦茨卡称TV Republika的报道是丢脸之举，也是“最令人厌恶形式的宣传”。她表示，关于没有警察或警察数量不足的说法是虚假的。波兰媒体委员会也批评利用这场悲剧服务于政治叙事，并指出，在追捕和拘留袭击者期间，两名警察受了重伤。

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