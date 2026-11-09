11月6日，古巴和中国在上海签署了三项生物技术领域协议。这些文件是在第四届中古生物技术论坛期间签署的，The Rio Times报道。

协议涵盖医疗创新、诊断测试的开发以及建立联合生物制药实验室。古巴国有生物技术和制药集团BioCubaFarma总裁迈达·毛里·佩雷斯表示，该组织希望吸引更多中国合作伙伴参与投资项目。

上海论坛

中古论坛在上海举行的第九届中国国际进口博览会框架内举办。论坛由古巴副总理兼对外贸易和外国投资部长奥斯卡·佩雷斯-奥利瓦·弗拉加主持。

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据古巴官员称，30多个古中联合项目正处于研究和开发的不同阶段。他们还表示，一个新的联合科学中心可能成为中国境内第十一个有古巴参与的中心。

美国制裁

在协议签署前一天，即11月5日，美国国务院和美国财政部外国资产控制办公室对两家中国公司——中国国家电子进出口公司和北京H&C科技公司——实施了限制措施。

华盛顿表示，这些公司向古巴武器采购方Sociedad Mercantil Duna供应了军用物资。与此同时，新的古中协议涉及民用医疗项目，消息来源并未确定这些协议与制裁之间存在关联。中国外交部发言人郭嘉昆称，中国与古巴的合作是开放和透明的，并表示北京反对单边制裁及其域外适用。

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