在巴基斯坦开伯尔-普什图省，省长费萨尔·卡里姆·昆迪表示，省长管治和紧急状态是在特殊情况下实施的。他说，所有政治力量都将参与为实现该省和平、稳定与发展所作的努力。

安全与对警方的支持

据《黎明报》报道，昆迪在白沙瓦一家酒店向巴基斯坦报纸编辑委员会成员作出了上述表态。他说，当局正在改善开伯尔-普什图省警方的保障，并计划将警员工资提高至该国其他省份的水平。

省长还表示，正在为殉职警察的子女设立一所军校。昆迪表示相信，该省的恐怖主义将在近期内被克服。

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媒体与基础设施项目

昆迪指出媒体在国家建设和巩固民主价值观方面的作用，同时称虚假信息是新闻业面临的新挑战。他表示，正在采取措施解决记者面临的财务和职业问题，并保障他们的安全。

省长还专门谈及森林砍伐、旅游业发展和矿产开采问题。他对有关科哈特县沙卡达拉地区非法开采矿产的报道表示担忧。

昆迪称，始于2022年的阿尔巴布·尼亚兹体育场重建工程已经完成。他还表示，计划在白沙瓦建设一座现代化国际体育场，并将加快北部绕行道路和环路的工程，以改善交通连接。

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