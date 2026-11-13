每天吸20支烟与痴呆风险高34%有关联——Euronews

由澳大利亚科廷大学研究人员主导的一项科学综述发现，吸烟与痴呆、阿尔茨海默病和血管性痴呆风险升高之间存在关联。据Euronews报道，该分析涵盖约280万人，并发表于《eClinicalMedicine》期刊。

风险随吸烟数量增加而上升

吸烟者患痴呆的风险比从未吸烟者高31%。阿尔茨海默病的这一比例为40%，血管性痴呆则为52%。

作者还发现，吸烟数量与患痴呆的可能性之间存在关联。每天吸10支烟者的风险高16%，而每天吸20支烟者的风险比从未吸烟者高34%。

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戒烟

首席研究员马里奥·塞尔福表示，研究结果表明，除吸烟对心脏和肺部的已知风险以及癌症风险外，还需要考虑其对大脑健康的影响。他说，随着吸食香烟数量增加，吸烟与痴呆之间的关联会增强。

与从未吸烟者相比，已戒烟者的痴呆风险并不更高，且其风险低于继续吸烟者。与此同时，研究人员强调，这些结果并不能证明直接的因果关系。他们呼吁在香烟包装警示和戒烟项目中纳入大脑健康信息，并研究戒烟时间和戒烟持续时间对痴呆风险的影响。

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