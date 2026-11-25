日本科学家发现，孕期主动吸烟与男孩在四岁时较低的认知适应性发展和总体发展评分存在关联。已发现差异的临床意义目前仍不确定，News-Medical报道。

日本研究的数据

研究人员使用了全国性前瞻性队列研究“日本环境与儿童研究”（Japan Environment and Children’s Study）的数据。最终分析纳入了4326名两岁儿童和4000名四岁儿童。

研究人员通过在孕中期或孕晚期采集的母亲尿液中的可替宁水平，评估出生前的烟草暴露。可替宁是尼古丁的分解产物，也是近期接触尼古丁的标志物。参与者被分为主动吸烟者，以及不吸烟者或被动吸烟者。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

四岁男孩的差异

母亲被归入主动吸烟组的男孩，其认知适应性发展评分比对照组低约3.8分，总体发展评分低约3.7分。按照该研究的量表，100分对应于与儿童年龄相符的发展水平。

男孩的语言和社会发展评分也低约3.6分，但支持这一关联的统计证据较弱。女孩的差异较小，结果也不具说服力。对于两岁、两种性别的儿童，研究人员未发现根据母亲吸烟状况存在显著差异的明确证据。

作者纳入考量的因素包括母亲教育程度、六个月时的母乳喂养、心理困扰、孕期饮酒、体重指数以及分娩时的年龄。同时，他们指出，单次尿液检测无法追踪吸烟习惯的变化，未被纳入考量的因素可能影响结果。该文章发表在《Scientific Reports》期刊上。

关注我们在