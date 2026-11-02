中国地区滑雪度假村因缺雪推迟开业——《日本时报》

由于降雪不足和气温升高，日本西部中国地区的滑雪度假村正在推迟雪季开幕，并减少营业天数。据《日本时报》报道。

广岛县廿日市市的Megahira Snow Resort计划于12月18日开业，比去年大约晚一周。该度假村总经理Yuichi Iino解释说，如果过早开始造雪，人造雪可能会因天气温暖而融化。

该度假村于1998年开业，次年便开始使用造雪机。目前，其每年营业约80天，比最成功的年份最多少30天。大约15年前，天然降雪可让该度假村每个雪季营业最多30天，而如今这样的天数仅为10至14天。

人造雪无法完全解决问题

岛根县饭南町的Kotobiki Forest Park也预计要到12月第三周才能开始雪季，比五年前晚约两周。经理Kazuki Fukuoka指出，由于白天气温升高，冬季降下的雪越来越常变成雨。这使得维持滑雪坡道上的积雪变得困难。

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由于运行造雪机所需的电力价格上涨，度假村的成本也在增加。与此同时，仍依赖天然降雪的综合设施被迫缩短营业期，并考虑对人造雪生产设备进行昂贵投资。

投资额达数亿日元

位于广岛县北部的Hiroshima Kenmin no Mori度假村上个雪季营业了53天，而其目标为60至70天。其总经理Naoto Iori认为，十年后若没有人造雪将无法运营，但安装相关设备将需要数亿日元。

由北海道大学领导的一组科学家于9月公布的研究得出结论：如果全球平均气温较工业化前水平升高4摄氏度，只有7家日本度假村能够完全依靠天然雪正常运营。其中3家位于北海道，秋田、山形、长野和群马县各有1家。

同样依靠天然雪运营的Dogoyama Kougen Ski Resort位于庄原市，约30年前其营业期从12月持续至3月。近年来，该度假村仅在1月和2月营业。度假村总裁Minoru Imada表示，由于冬季运动的受欢迎程度下降，以及此类投资难以收回，该设施不计划购买造雪机。

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