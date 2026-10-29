科威特召见伊朗大使穆罕默德·图通吉，并就伊朗驻科使馆针对一名在该国被判处死刑的伊朗公民所发表的声明，向其递交正式抗议照会。科威特外交部副部长哈马德·马沙安周三会见了这名外交官，据《The National》报道。

科威特的指责

科威特外交部表示，伊朗使馆的评论构成对该国内政的干涉，并侵犯了其主权和司法系统的独立性。该部门呼吁德黑兰遵守国际法、《联合国宪章》以及不干涉他国内政的原则。

这场外交争端源于科威特刑事法院周一作出的裁决，该法院判处三名男子死刑。他们面临的指控包括为伊朗从事间谍活动、与黎巴嫩组织真主党合作，以及策划暗杀第一副首相兼内政大臣谢赫法哈德·优素福·萨乌德·萨巴赫。

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法院还判处八名男子各五年监禁并处强制劳动。根据法院的说法，按照外国一方的指示，在科威特境内指挥一个团伙刺杀负责国内安全的官员，是针对国家的敌对行为。

伊朗使馆的立场

伊朗使馆否认该伊朗公民参与任何刺杀官员的计划或危害科威特国家安全。该外交使团表示，此人在过去十年间未曾在科威特停留，并称相关指控毫无根据。死刑判决仍可提出上诉。

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