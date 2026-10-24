尼日利亚民主大会党（NDC）副总统候选人拉比乌·夸恩夸索在尼日利亚乔斯表示，若总统候选人彼得·奥比领导的政府赢得2027年选举，将重点关注安全、教育、农业和创造就业岗位。Premium Times Nigeria报道。

夸恩夸索在高原州乔斯与利益相关方举行的市政厅式会议上发表了这一声明。党内领导人、支持者、民间社会代表和记者参加了活动。彼得·奥比没有到场。

夸恩夸索称，奥比在周五早些时候给他打电话解释说，由于不受其控制的情况，他无法前往高原州。他还表示，两名候选人计划返回该州举行另一场会议。

安全与教育

曾任卡诺州州长和国防部长的夸恩夸索将安全缺失、贫困、饥饿、失业和工业衰退列为尼日利亚最紧迫的问题之一。他批评政治领导人对与匪帮活动、叛乱活动和社区间暴力有关的频繁杀戮表现出他所谓的漠不关心。

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夸恩夸索表示，奥比政府将扩大受教育机会，首先是在尼日利亚北部。谈及自己领导卡诺州的经验时，他说，当地政府确保儿童能够接受小学教育，并让符合条件的学生在中等和高等教育机构继续学习。

就业岗位与对农民的支持

夸恩夸索将青年失业与包括高原州在内的工业企业和工厂衰退联系起来。据他称，拟议中的政府将专注于振兴农业、支持农民，并为尼日利亚年轻人创造就业岗位。

同时，夸恩夸索没有提供创造就业岗位的具体指标，也没有说明计划如何为这些项目提供资金。他呼吁高原州居民在2027年总统选举中支持奥比—夸恩夸索组合，并保护自己的选票。

此次会议举行之际，反对派政治人士正试图在选举前组建联盟。夸恩夸索此前曾拒绝要求其为非洲民主大会党或其他反对派平台让位的呼吁。

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