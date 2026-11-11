澳大利亚昆士兰州陆上风电场项目的平均完工周期为全国最长，约为三年。与此同时，该州占澳大利亚全部计划陆上风电容量的一半，ABC News Australia报道。

根据清洁能源委员会的数据，昆士兰州价值58亿澳元的项目已获得必要融资或处于建设阶段。若所有获批项目均得以实施，该州的风电装机容量可能约为其当前燃煤发电容量的1.5倍。

什么阻碍建设

Origin Energy前高管、格拉坦研究所高级研究员托尼·伍德将当地社区的担忧、政策不确定性、电力输电网络建设缓慢以及工程成本上升列为该行业发展缓慢的原因。

昆士兰州政府修改了规划规则：风电和太阳能项目开发商必须进行社会影响评估，并签订社区收益协议。当局还取消了两个大型风电项目——Moonlight Range和Forest Wind，这两个项目合计原本可为约76万户家庭供电。

伍德还表示，州政府放弃了可再生能源目标，但没有清楚说明其对可再生能源的立场。他说，这让投资者感到失望，因为他们需要更清楚地了解政府政策。

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昆士兰州财政和能源部长戴维·亚涅茨基表示，政府鼓励对新增发电能力进行私人投资。他说，政府的能源路线图 предусматривает延长煤炭使用、增加天然气使用以及对可再生能源进行私人投资。

项目和容量

昆士兰州有10座正在运营的风电场，配备超过500台风力涡轮机，另有17个项目已获批或正在建设中。最大的在运设施是位于沃里克附近、装机容量923兆瓦的MacIntyre Wind Farm，据估计可为约62万户家庭供电。

未来最大的项目可能是位于西部丘陵地区的Bungaban Wind Farm，以及位于汤斯维尔以西的Wongalee Wind Energy Project。每个项目的容量都可能达到1,400兆瓦。所有计划设施建成后，该州风力涡轮机总数可能增至1,383台。

昆士兰可再生能源委员会首席执行官凯蒂-安妮·马尔德表示，开发商需要与社区协商并赢得其信任。她还指出，该行业需要在能源政策方面获得更大确定性，以免该州失去数十亿澳元的私人投资。

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