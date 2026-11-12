澳大利亚昆士兰州政府允许老年人卡、照护者卡和陪同人员卡持有人将其卡片添加到新的政府应用程序Service Queensland中。实体卡仍然有效，数字格式则为自愿选择，澳大利亚广播公司新闻报道。

应用程序将包含22类证件

Service Queensland取代了数字驾照应用程序。更新后，可在该应用程序中存储的许可证和认证总数将达到22项。

客户服务部长史蒂夫·明尼金表示，这些变化旨在让该州年长居民拥有更多选择和机会，可亲自、通过电话或在线获取政府服务。家庭、老年人和残障服务部长阿曼达·斯托克强调，数字卡应让有资格获得这些证件的人更容易获取重要文件。

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选择权被称为关键

National Seniors Australia首席执行官克里斯·格赖斯对这些变化表示欢迎，并指出，近年来年长澳大利亚人的数字素养显著提高。不过，他表示，对许多人而言，保留实体卡以及亲自获得服务的选择仍然很重要。

格赖斯还表示，老年人对数字化的担忧往往与个人安全和网络安全有关。他认为，将技术与面对面服务相结合，使人们能够核实在手机上收到的信息。

此外，州政府宣布为地区社区启动一个流动服务中心。该中心将定期访问昆士兰州北部和最北部的居民点，在当地提供政府服务。

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