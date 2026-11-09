澳大利亚昆士兰州当局可能会考虑出台更严厉的法律，此前克利夫兰和赫维湾的军事纪念碑发生了两起独立的破坏事件。州长兼退伍军人事务部长戴维·克里萨富利称克利夫兰纪念碑受损是“可耻的”。

他说，政府将关注案件在法庭上的进展，如有必要，将考虑更严厉的法律。

据澳大利亚广播公司新闻报道，周日上午，布里斯班以东克利夫兰的澳新军团公园内，一座有106年历史的纪念性衣冠冢的一根破碎立柱被发现。照片显示，原本竖立在纪念碑上的立柱倒下并碎裂。

周一中午左右，一名20岁的克利夫兰居民来到警察局，目前正协助调查。警方还在寻找另外三人，据报他们在事件发生时在该区域出现过。

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赫维湾旗杆受损

在另一起事件中，监控摄像头拍到，一辆黑色日产Navara皮卡在07:00前不久三次撞向赫维湾当地退伍军人联盟分会的旗杆。警方随后不久赶到现场，并在附近的一辆车内发现一名38岁男子。

该男子面临多项指控，包括故意损坏财产、在公共场所持有刀具以及与毒品有关的违法行为。皮卡车的引擎盖和挡风玻璃上放着一张床垫。

纪念日前夕

两起事件均发生在11月11日纪念日前数日。赫维湾当地退伍军人联盟分会主席布拉德·格雷表示，他预计无法在纪念活动前及时修复旗杆。不过，他指出，没有计划改变周三活动的安排。

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