澳大利亚昆士兰州政府正在调查Victim Assist Queensland计划中可能存在的欺诈行为。该计划为受犯罪影响的人士提供经济援助。据澳大利亚广播公司新闻报道。

该计划为与犯罪后恢复有关的费用提供补助，包括心理咨询、法律服务和搬迁。暴力犯罪的直接受害者还可能获得一次性补助。

补助金额增长

近年来，该计划的申请数量和补助金额大幅增长。在2024—2025财年，Victim Assist Queensland支付了近2.44亿美元，而一年前该金额为1亿美元。在2022—2023财年，支付金额略低于4000万美元。

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总体而言，近年来该计划的支付总额已接近5亿美元。

规则可能收紧

青年司法部长劳拉·格伯表示，骗取经济援助属于犯罪行为，并会夺走真正需要帮助者的支持。她呼吁掌握可能欺诈信息的人提供相关信息。

格伯没有排除收紧该计划标准以应对可疑申请的可能性，但未回答有关其有效性内部审查的问题。防止性暴力协会主任吉莉安·奥布莱恩呼吁谨慎对待可能的变化。她指出，强制向警方报案可能会成为性暴力和家庭暴力受害者的障碍。

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