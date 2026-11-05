伊朗伊斯兰革命卫队表示，霍尔木兹海峡内两艘油轮和一艘拖船发生火灾。伊朗伊斯兰革命卫队称，其中一艘油轮在试图向海峡以南航行时触碰了一枚水雷。另一艘油轮在驶离海峡时于海峡东部起火，一艘前来救援的拖船也随之起火。

英国机构的报告

此外，与英国皇家海军有关联的英国海事贸易行动中心报告称，在卡塔尔城市马迪纳特阿什沙马尔以北约50海里处发生一起涉及油轮的事件。该机构称，这艘船只遭到两枚身份不明的弹体袭击。截至报告发布时，船员状况、受损程度以及可能对环境造成的影响尚未得到证实。

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运输数据

据OilPrice报道，伊朗伊斯兰革命卫队前一天还称，四艘油轮被摧毁；按其说法，这些油轮在伊朗禁止航行的霍尔木兹海峡以南区域触碰了水雷。该媒体指出，近几周该地区针对船只的袭击数量有所增加。

路透社援引Vortexa的数据称，10月中东地区的石油、凝析油和燃料出口量为每日1710万桶，低于9月的每日1890万桶。油轮追踪服务警告称，在获得更多运输信息后，这些数据可能会被修订。由于船只穿越霍尔木兹海峡时会关闭应答器，它们越来越多地使用卫星图像。

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