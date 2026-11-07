伊斯兰革命卫队表示，伊朗已取消自行设定的弹道导弹射程2,000公里限制。伊斯兰革命卫队发言人侯赛因·莫赫比将军在德黑兰举行的新闻发布会上宣布了这一消息，Asharq Al-Awsat报道。

伊斯兰革命卫队发言人的声明

在回答有关导弹射程限制的问题时，莫赫比表示，这一限制已对伊朗取消。他没有说明德黑兰是否拥有能够超过这一射程的导弹，只表示伊朗将以实际行动展示其能力，而不只是发表声明。

据该媒体报道，没有得到证实的信息表明伊朗拥有射程超过2,000公里的导弹。与此同时，美国官员此前表示，伊朗太空计划的技术可能被用于制造洲际弹道导弹。

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最高领袖的警告

伊斯兰革命卫队发表这一声明的几天前，伊朗最高领袖莫杰塔巴·霍梅尼表示，来自美国或以色列的任何威胁，无论其类型和程度如何，都将得到不受地理限制的回应。

霍尔木兹海峡附近事件

与此同时，伊朗军方表示，一艘位于霍尔木兹海峡以东的油轮触雷并起火。军方未透露该船悬挂的旗帜及其目的地。军方称，该油轮关闭了导航信标，并处于禁区内。

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