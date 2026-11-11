在美国，NFL球队明尼苏达维京人队从拉斯维加斯突袭者队交易得到38岁的四分卫柯克·考辛斯，交换条件为2027年选秀第三轮签。据《卫报》报道，包括ESPN记者亚当·谢夫特和NFL Network的伊恩·拉波波特在内的多家媒体报道了这笔交易。

重返明尼苏达

考辛斯曾为维京人队效力六个赛季，从2018年至2023年。2022年，他在球队现任主教练凯文·奥康奈尔麾下完成了两个赛季中的第二个赛季，入选职业碗，并传出4547码。那个赛季，他传出29次达阵传球，并有14次被拦截。

明尼苏达队以六连胜开局，但输掉了最近两场比赛。首发四分卫凯勒·穆雷因伤缺席了对阵布法罗比尔队的比赛，替代他的卡森·温茨在该场比赛中出现两次被拦截。失利后，奥康奈尔表示，俱乐部正在考虑多个位置的选择。

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门多萨的机会

这笔交易为新秀费尔南多·门多萨进入突袭者队首发阵容扫清了道路，他在选秀中以状元身份被选中。拉斯维加斯队战绩为4–5，门多萨计划中的前两次NFL首发将对阵西雅图海鹰队和丹佛野马队。

对维京人队而言，考辛斯将成为四分卫位置上经验丰富的选择。尽管拥有球队领袖之一、外接手贾斯汀·杰弗森，球队在进攻端仍面临困难。

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