四分卫费尔南多·门多萨将于周日首次代表拉斯维加斯突袭者在NFL常规赛首发。2026年选秀状元将在交易截止日最后一天柯克·考辛斯被交易至明尼苏达维京人后，率领克林特·库比亚克的进攻组迎战现任超级碗冠军西雅图海鹰，天空体育报道。

对阵冠军的首秀

这位海斯曼奖得主在夏天和赛季前半段一直向考辛斯学习。天空体育NFL分析师菲比·谢克特称海鹰的防守非常出色，并指出这名新秀将不易识别对方防守球员的行动，包括尼克·埃曼沃里的行动，同时还要应对防守锋线。

库比亚克表示，球队期待门多萨在场上带领进攻组和全队。他说，教练组需要让这名四分卫在训练中进行大量重复练习，以便他感觉更自在。突袭者主教练此前曾担任海鹰的进攻协调员，海鹰在2月凭借萨姆·达诺德、贾克森·史密斯-恩吉格巴和肯尼思·沃克赢得超级碗。

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门多萨的初步数据

门多萨本赛季唯一一次登场是在10月：他在对阵新英格兰爱国者的比赛第四节出场，突袭者以17:45告负。当时他8次传球完成6次，推进48码。

在大学级别，门多萨带领印第安纳山地人队在未输一场比赛的情况下赢得队史首个全国冠军。他传球推进3535码，完成41次达阵，传球完成率为72%。本赛季，突袭者进攻组在NFL总推进码数排名第15，传球推进码数排名第五，得分排名第八。

布洛克·鲍尔斯以658码接球推进和6次达阵领跑全队，场均推进94码。赛前，突袭者战绩为4胜5负，海鹰为5胜4负。西雅图将连续第二次由德鲁·洛克领军，他替代受伤的达诺德。

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