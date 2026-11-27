非洲一些最大的沿海城市，包括尼日利亚的拉各斯和埃及的亚历山大，正在以快于此前预期的速度下沉。研究人员利用欧洲航天局Sentinel-1卫星的雷达图像，分析了20个非洲沿海城市地下土壤的运动情况，BBC News报道。

下沉速度

研究数据显示，亚历山大地下土壤平均每年下沉6毫米，拉各斯地下土壤平均每年下沉5毫米。如果这一速度持续，到2050年，亚历山大的相对海平面可能比联合国政府间气候变化专门委员会在中等排放增长情景下预测的水平高出36%。

安哥拉首都罗安达也记录到显著下沉。与此同时，南非德班保持稳定或略有上升。卫星观测能够探测到每年1毫米起的地表位移，而地面监测站的不足此前限制了非洲的本地监测。

城市面临的风险

下沉使地区相对于海洋的位置更低，并加剧了与气候变化导致海平面上升相关的洪水危险。发表于《Science Advances》的这项研究的作者估计，到2050年，700万人、10亿栋建筑和价值1800亿美元的资产可能面临洪水威胁。

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针对拉各斯的单独评估显示，到本世纪末，400万人可能受到极端海平面影响。该研究的主要作者奥卢瓦塞伊·达肖指出，下沉的后果在日常生活中往往不易察觉，但数十年间会显著增加洪水风险。

地方原因与适应措施

科学家将部分下沉与人类活动联系起来。主要原因之一是过度开采地下水：这可能压实土壤并导致地表下沉。在亚历山大，阿斯旺大坝也可能影响这一过程，因为它拦截了上游的尼罗河沉积物，并限制了陆地物质的补充。

在拉各斯，可能因素包括为建设人工岛而进行的填海，以及在松软土壤上施工。研究人员指出，替代水源、种植耗水量较低的作物、防洪保护以及将关键基础设施迁至较高地区，均可能降低风险。

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