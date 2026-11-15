底特律雄狮队在德国慕尼黑安联球场举行的一场NFL比赛中以35比10击败新英格兰爱国者队。底特律队在本赛季九场比赛中取得第七场胜利，而爱国者队的战绩为五胜五负。

据天空体育新闻报道，跑卫贾米尔·吉布斯在进攻中推进252码，并取得两次达阵。他22次冲球推进153码，接球再推进99码。

爱国者四分卫受伤

新英格兰四分卫德雷克·梅耶在首个进攻回合就伤到了脚踝。这发生在雄狮边线冲传手艾丹·哈钦森完成擒杀之后。随后，梅耶被汤米·德维托替换，后者24次传球完成12次，推进81码，传出一次达阵并有一次被拦截。他四次被擒杀。

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哈钦森在庆祝这次擒杀时也伤到了膝盖，并一瘸一拐地离场。爱国者队凭借安迪·博雷加莱斯的33码任意球得到前三分。

圣布朗两次达阵

雄狮外接手阿蒙-拉·圣布朗的母亲来自德国勒沃库森，他在德国举行的比赛中取得两次达阵。他先是在接球后完成一次56码达阵，随后在第三节再添一次28码达阵。圣布朗会说德语，童年时经常前往德国，并在头盔上佩戴德国国旗。

艾萨克·特斯拉也为底特律完成一次接球达阵。雄狮四分卫贾里德·戈夫全场传球推进303码，取得三次达阵，同时出现两次被拦截。爱国者队本场唯一一次达阵是德维托向跑卫兰·拉里森传出的10码达阵传球。

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