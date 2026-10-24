在以色列，Haredi Public Party主席莫蒂·莱特纳表示，他的政治力量将帮助以色列国防军填补1.2万名士兵的缺口，据他称，军方报告了这一缺口。他认为，来自极端正统派社群且不学习《托拉》的男性应当参军服役，据《耶路撒冷邮报》报道。

进入议会的机会

莱特纳表示，尽管面临要求退选的压力，Haredi Public Party预计将在即将举行的以色列议会选举中跨过选举门槛。据他称，这种压力来自总理本雅明·内塔尼亚胡和其他极端正统派政党。

该党领导人援引内部民调称，民调显示该党支持率相当于获得两到三个席位。他还表示，该党的支持率已超过2%，并继续增长。

莱特纳表示，该党很难准确衡量在哈雷迪群体中的支持度，因为部分选民不愿公开承认自己的倾向。他声称，一些支持者因公开支持该政治力量而担心受到威胁和暴力，并称传统选民对该党的兴趣正在增加。

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对征兵的立场

哈雷迪人服役问题是Haredi Public Party纲领的核心议题之一。莱特纳区分不学习《托拉》的男性和犹太经学院学生：他呼吁前者承担责任并参军，同时支持保留后者的免服役豁免。

莱特纳表示，依其信念，《托拉》是该社群存在的基础，因此围绕犹太经学院学生服役的争议不会得到解决。同时，他强调需要采取切实方案来补充军队兵员。

社群责任

该党主席还呼吁哈雷迪人更积极地参与以色列的经济生活和安全领域。在他看来，极端正统派社群应将国家视为自己的国家，并为其未来承担责任。

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