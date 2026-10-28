拉合尔以AQI 296位居空气污染榜首——《黎明报》

10月28日上午，巴基斯坦拉合尔在IQAir平台发布的全球空气污染最严重大型城市排行榜中位居首位。当地时间10:00，该市空气质量指数（AQI）达到296，《黎明报》报道。随着气温下降，城市上空的烟雾加重，能见度恶化。

其他城市的指标

开罗以AQI 289位列第二，德里以272位列第三。塔什干的指数为186，卡拉奇为173。按照美国标准，拉合尔、开罗和德里的数值均属于“非常不健康”类别。

AQI达到296意味着空气污染严重，可能带来健康风险，尤其是对儿童、老年人以及患有呼吸系统或心脏疾病的人群。建议居民限制长时间户外体力活动，尤其是患有哮喘和其他呼吸系统疾病的人。

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当局采取的措施

环境保护局发言人萨吉德·巴希尔表示，当局正在监控工业企业，并已安装用于记录污染水平的设备。他称，天气变化会影响烟雾，而东风会将来自印度边境地区的污染空气带到拉合尔。

当局还在采取措施防止焚烧秸秆，并正在采购和安装另外30台安装在电动卡车上的现代雾炮。它们主要用于PM10水平较高的地区，以抑制道路及邻近区域的扬尘。巴希尔补充说，拉合尔和该省其他城市的建筑工程也会造成污染。

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