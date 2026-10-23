10月23日上午，巴基斯坦拉合尔位居全球空气污染最严重城市排名首位：据IQAir平台数据，空气质量指数（AQI）为410。该指标被归为“极不健康”类别。据《黎明报》报道。

印度新德里以203的AQI位居第二，塞内加尔达喀尔以196位居第三。拉合尔是该榜单前20名中唯一的巴基斯坦城市。卡拉奇也进入了包含21个城市的名单，AQI为110。

PM2.5浓度

IQAir评估显示，拉合尔细颗粒物PM2.5的浓度是世界卫生组织建议年平均值的45.2倍。PM2.5是指直径为2.5微米或以下的颗粒物，可进入血液循环系统和大脑，长期暴露可能导致严重健康并发症。

该平台建议市民不要在户外锻炼，保持窗户关闭，在户外佩戴口罩，并在条件允许的情况下在室内安装空气净化器。

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本地监测数据

旁遮普省政府空气质量监测平台记录显示，拉合尔周四11时的AQI为339。该指标基于该市10个监测站的数据得出，同样被归类为“极不健康”。据《黎明报》报道，两个系统读数之间的差异可能与监测站、平均时段及测量方法不同有关。

人权活动人士谢赫·萨基布向《黎明报》表示，由于烟雾，他的两个孩子都患有喉咙感染，并批评当局为减少污染所采取的行动。他认为，由于空气质量恶化，家长将不再送孩子上学，学校出勤率可能会减少一半。萨基布还表示，他看到高速公路沿线焚烧农作物残留物，拉合尔道路上还有排放烟雾的车辆。

10月2日，拉合尔已以167的AQI位居IQAir榜单首位，该数值当时被定义为“不健康”。本周早些时候，欧盟哥白尼大气监测服务也将拉合尔列为臭氧水平“极低”的城市之一。

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