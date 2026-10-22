巴基斯坦拉合尔高等法院就两项独立的藐视法庭申请，向外交部秘书阿西姆·伊夫蒂哈尔发出通知。这些申请涉及两名与PTI党有关联、在阿拉伯联合酋长国被拘留的巴基斯坦公民案件中，涉嫌未执行先前的法院命令一事，Dawn报道。

9月14日，法院指示外交秘书在15天内审议并决定与赛义德·萨尔曼·拉扎·扎伊迪和穆罕默德·朱奈德·贾汉吉尔被拘留有关的申请。

须在10月29日前答复

藐视法庭申请由法官萨迪克·马哈茂德·胡拉姆审理。申请人代理律师、大律师阿布扎尔·萨尔曼·尼亚齐称，两名男子至今仍无法获得领事和外交接触，也没有法律援助。

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律师表示，尽管法院作出命令后已过去相当长时间，申请人并未被正式告知其申请的决定。尼亚齐请求就涉嫌未执行该命令启动藐视法庭程序。经初步审理后，法官向外交秘书发出通知，要求其在10月29日前提交答复。

拘留情况

律师在主要申请中表示，扎伊迪于2024年9月27日从其位于沙迦的住所失踪，随后被阿联酋当局拘押。据律师称，扎伊迪的妻子法里亚尔·扎伊纳布没有获得关于其丈夫所受指控、审判进程、可能判决以及完整法院材料的明确信息。

尼亚齐称，贾汉吉尔于2024年9月24日在从沙特阿拉伯返回时，于迪拜机场被拘留。他的父亲穆罕默德·易卜拉欣质疑联邦政府和外交部涉嫌未能确保有效的领事保护和法律援助。申请人请求为两名男子提供领事和法律援助，获取他们的法院文件，并采取外交步骤使他们返回巴基斯坦。

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