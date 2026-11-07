巴基斯坦拉合尔高等法院驳回了一份公益请愿书，请愿书作者要求责成联邦和省级当局就婚内强奸采取立法措施。法官阿贝尔·古尔·汗裁定，宪法法院不能强制立法机构通过某项特定法律或设立新的刑事犯罪，《黎明报》报道。

请愿书的诉求

该请愿书由律师阿里杰·索海尔·巴塔提出。她表示，自己曾与多名女性共事，这些女性投诉在婚姻中遭遇未经其同意的性行为。请愿人称，现行立法中没有针对配偶间性暴力的单独法律框架，并请求采取立法行动，包括修订《巴基斯坦刑法典》第375条和第376条。

法官强调，该裁决并不意味着认可婚姻中的暴力或虐待，也不妨碍议会或省级立法议会审议这一问题。

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法院权限的界限

汗指出，巴基斯坦宪法将权力分配给立法、行政和司法部门，司法审查并不允许法院行使立法职能。她表示，宪法第199条赋予高等法院为保障基本权利而发布命令的权力，但这不同于强迫立法者通过一项具体法律。

法官还援引了有关保护人的安全、尊严和平等的宪法规定，以及允许对妇女提供特别保护的规范。同时，她指出，国家保护婚姻和家庭的要求不能成为对一方配偶实施暴力的许可。

法官表示，议会和省级议会有权制定有关刑法、程序和证据的法律。她指出，请愿人没有以违宪为由质疑任何具体条款，也没有指出当局未履行现有的法律义务。

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