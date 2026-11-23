拉娜·德雷伊通过前往迈阿密并发布自己携带一只独特Birkin手袋的照片，庆祝游戏《侠盗猎车手6》的发售。这只手袋采用虚构城市Vice City的风格设计。迈阿密曾启发游戏开发者创造这座城市。

手袋与城市之旅

据NME报道，手袋制造商Prive Porter表示，已将这件唯一的作品卖给德雷伊。这位歌手在Instagram上发布了一组在迈阿密拍摄的、带有这件配饰的照片。

电台和新歌

德雷伊还成为《侠盗猎车手6》游戏内电台Back Country Radio的主持人之一。她与丈夫杰里米·杜弗伦以及摩根·沃伦一起介绍“叛逆乡村”风格的歌曲。

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这位歌手的新曲Crazy For You被收录于专辑Grand Theft Auto 6: The Album。该专辑包含34首曲目，并于11月19日与游戏同步发行。德雷伊在接受《滚石》采访时称，参与该项目十分特别，是一种荣幸，并表示迫不及待想要游玩该系列的新作。

Rockstar Games表示，《侠盗猎车手6》在发售后的第一天销售额超过38亿美元。该公司称，这是娱乐产业历史上规模最大的首发。

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