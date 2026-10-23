美国副国务卿克里斯托弗·兰道在访问布宜诺斯艾利斯期间表示，唐纳德·特朗普总统领导的政府与阿根廷政府的立场最为一致。在与阿根廷外交部长巴勃罗·基尔诺举行的新闻发布会上，他表示，美国在世界上没有任何其他国家与其政府如此一致。

兰道称赞哈维尔·米莱总统领导的政府为吸引外国投资所作的努力。他表示，阿根廷拥有成为经济超级大国的资源，现政府已为该国新的“黄金时代”创造条件，并推动外国投资者进入，据《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

美国大使的言论引发争议

兰道发表上述言论的两天前，美国驻阿根廷大使彼得·拉梅拉斯曾表示，华盛顿是否继续提供支持与该国2027年后的政治路线有关。米莱计划于明年竞选连任，他是特朗普在拉丁美洲最亲密的盟友之一。

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拉梅拉斯表示，美国支持米莱政府和阿根廷人，前提是该国朝着“正确的方向：向右，而非向左”前进。他还提到潜在投资项目规模最高可达200亿美元，但未提供细节。

网络安全与签证谈判

基尔诺驳斥了美国支持附带政治条件的说法。他表示，条件是继续坚持经济增长、宏观经济秩序和财政平衡的路线。

在兰道访问期间，华盛顿还宣布拨款1500万美元，帮助阿根廷建立国家网络安全运营中心。此外，双方正在筹备美国副总统J.D.万斯可能于11月访问，并继续就阿根廷可能加入美国免签入境计划进行谈判。

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