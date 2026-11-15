在阿拉伯联合酋长国，迪拜的Landmark Group正在调查一起网络事件，该事件涉及其Shukran忠诚度计划客户数据遭未经授权访问。该公司表示，相关数据包括姓名、联系方式和出生日期。The National报道。

截至周六，Shukran网站公布的对该事件的初步评估没有变化。在这份评估中，公司将客户姓名、联系方式和出生日期列为受该事件影响的信息。

使用个人数据的风险

网络安全专家警告称，即使是关于个人的基本信息，也可能对攻击者具有价值。Group-IB研究员Mohamed Emam指出，数据泄露不一定要包含金融数据，才会制造欺诈机会。

他说，姓名和电话号码可帮助犯罪分子制作具有说服力的钓鱼信息，或冒充公司代表。这类行为可能旨在诱使个人披露更多信息、验证码或账户凭证。

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数据可能如何被使用

Emam表示，被盗信息可能在获得后的数小时内出现在网络犯罪论坛、非法在线交易平台或私人消息频道。不过，并非每起泄露都会立即被公开或出售：攻击者可能将信息留作自身行动之用，或私下分享。

Kaspersky首席研究员Maher Yamout补充称，这类数据可能与此前泄露的信息结合，从而形成对潜在受害者更为详细的画像。这可能使定向钓鱼攻击、账户接管企图、身份欺诈或金融诈骗更容易实施。

ThreatLocker首席执行官Danny Jenkins强调，控制住该事件并不能消除受影响客户面临的风险。依他评估，个人数据可能落入其他犯罪团伙手中，并被用于对消费者发动进一步攻击。

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