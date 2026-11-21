代表阿尔巴尼亚参赛的高山滑雪运动员拉拉·科尔图里在奥地利古尔格尔举行的世界杯女子回转比赛中夺冠。这既是这位20岁运动员职业生涯的首个世界杯冠军，也是阿尔巴尼亚历史上的首个世界杯冠军，Channel NewsAsia报道。

古尔格尔夺冠

科尔图里在基兴卡尔赛道两轮比赛中的总用时为1分45.47秒。首轮排名第七的瑞典选手莎拉·赫克托以落后0.27秒的成绩获得第二名。

首轮领先的瑞典选手安娜·斯文·拉尔松最终获得第三名，落后冠军0.30秒。首轮比赛中，这位35岁的瑞典选手领先科尔图里0.24秒，意大利选手拉拉·德拉梅亚位列第三，落后领先者另0.02秒。第二轮中，德拉梅亚排名下滑，最终名列第九。

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赛季开局强劲

在古尔格尔站之前，科尔图里在赛季初连续两次获得第二名。尤其是在泽尔登举行的揭幕战大回转中，她仅以0.01秒之差无缘冠军。

斯文·拉尔松力争近三年来的首个世界杯冠军。她此前在该赛事中的两场胜利也都是在回转项目中取得的，而她上一次登上最高领奖台是在2024年2月。美国选手米凯拉·希弗林本赛季减少了回转项目的参赛次数，更多专注于大回转和超级大回转。

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