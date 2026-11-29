在意大利都灵，拉齐奥以2比1击败都灵，延续了在意大利联赛中的不败战绩。罗马球队积35分，领先国际米兰3分；国际米兰在自己的比赛中以4比0大胜热那亚，Channel NewsAsia报道。

半场前两粒进球

客队顶住了都灵开场阶段的压力，并在上半场末段两分钟内连入两球。奥利弗·普罗夫斯特高头球接应角球传中首开纪录。不久后，马蒂亚·扎卡尼在中场断球后传给古斯塔夫·伊萨克森，这名丹麦球员进入禁区并射向远角得分。

下半场开始时，拉齐奥门将克里斯托斯·曼达斯将乔瓦尼·西蒙尼的射门扑到门柱上。随后，切·亚当斯头球为都灵扳回一球，但罗马队守住了胜果。上赛季排名第九的拉齐奥拥有联赛最佳防守，并且比上届联赛同一阶段多拿17分。

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国际米兰对热那亚打进四球

国际米兰在半场结束前便决定了与热那亚比赛的胜负。劳塔罗·马丁内斯自9月以来首次在联赛比赛中首发，他在第29分钟接安迪·迪乌夫的传球首开纪录。随后，马丁内斯被折射的传球找到了马库斯·图拉姆，后者转身破门；佩塔尔·苏契奇则在上半场末段罚进点球。

图拉姆本场的第二粒进球纯属意外：尼科洛·巴雷拉沿球门线的传球在后卫身上折射后，击中这名前锋的小腿并进入球网。国际米兰升至第二位，而罗马在周日对阵蒙扎前少1分。

弗罗西诺内获胜

在另一场周六比赛中，弗罗西诺内以3比0击败帕尔马。托马什·博布切克在自己首次进入首发阵容的比赛中，于下半场上演帽子戏法。对于这支升班马而言，这是连续第六场主场胜利，帮助球队升至第六位，而帕尔马则跌入降级区。

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