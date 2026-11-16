拉脱维亚可能直接从国防预算中为塞利亚军事训练场建设提供资金，而非采用政府和社会资本合作模式。财政部长马里斯·库钦斯基斯在接受LETA通讯社采访时谈及这一可能性，波罗的海新闻网报道。

政府和社会资本合作的替代方案

库钦斯基斯表示，新的宏观经济预测显示，项目资金可能无需从国家预算之外筹集。国防部曾考虑采用政府和社会资本合作模式，由国家在多年内为设施支付费用。

部长指出，这一方案可将付款分摊到较长时间内，但项目总成本最终可能翻倍。他将这一机制比作在所需资金无法立即到位时的抵押贷款。

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Eurostat的决定与工程期限

融资模式的选择尤其取决于欧盟统计机构Eurostat的决定，即是否可以不将政府和社会资本合作项目计入预算赤字。库钦斯基斯表示，Eurostat没有表现出让步意愿，而立陶宛已就类似方案收到拒绝答复。

部长没有就直接从国防预算为训练场提供资金作出最终预测。他表示，已与欧洲投资银行开展了大量工作，政府仍须作出决定。库钦斯基斯估计，建设至少将持续四至五年。

此前，TV3节目Nekā personīga报道称，塞利亚训练场新军事基地和军队仓库的融资计划仍不明确。如果相关支出必须纳入占GDP 5%的计划国防开支，其他军事发展计划可能会显著放缓。

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