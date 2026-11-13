如果无法获得足够的欧盟资金，拉脱维亚可能冻结Rail Baltica铁路项目的实施。拉脱维亚财政部长马里斯·库钦斯基斯不排除这种可能性，波罗的海新闻网报道。

部长表示，若能通过连接欧洲设施计划获得欧盟资金，国家每年对该项目的共同融资可能约为1.5亿欧元。库钦斯基斯称，争取这类资金是该国最困难的问题。

国家融资的上限

库钦斯基斯表示，交通部和财政部已计算出拉脱维亚可能的支出规模。他说，国家还可额外拨出数千万欧元，将年度出资提高至2亿欧元，其中包括为项目管理提供资金。

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部长将这一出资评估为国家15%的共同融资。他表示，在这种方式下，该项目的资金总额将约为每年10亿欧元，Rail Baltica可在2041年完成。库钦斯基斯认为，如果不增加外部支持，该项目对于一个人口约150万且人口密度较低的国家来说过于昂贵。

项目可能暂停

部长强调，拉脱维亚不计划为了建设铁路而提高税收，也不能将原本用于道路、学校和其他投资的所有其他欧洲结构基金都投入该项目。他表示，总理正在向布鲁塞尔的相关官员提出融资问题。

库钦斯基斯还指出，拉脱维亚将不得不履行有关Rail Baltica的现有合同义务。他表示，该项目最昂贵的部分是萨拉斯皮尔斯附近横跨道加瓦河的桥梁。部长认为，这条铁路目前的军事意义主要在于连接军事训练场并确保通往这些训练场的通道。

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