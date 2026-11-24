拉脱维亚政府计划最快于下个月讨论可能关闭与俄罗斯联邦这一侵略国的陆地边境。总理安德里斯·库尔贝格斯已指示外交部和交通部就潜在限制措施准备立场，并考虑国家安全风险以及对波罗的海地区过境和交通运输可能造成的影响，《莫斯科时报》报道。

政府须协调立场

内政部长亚尼斯·东布拉瓦表示，新组建的政府必须先就边境问题形成共同认识，再决定是否关闭边境口岸。拉脱维亚议会在10月议会选举后于上周批准了新内阁的组成。

此前，库尔贝格斯呼吁欧盟对所有俄罗斯公民关闭边境。他认为，欧洲国家的政府无法妥善审查数千名仍继续前往欧盟的俄罗斯人。

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爱沙尼亚决定的影响

拉脱维亚的讨论正值爱沙尼亚准备在下周二关闭俄边境口岸之际。爱沙尼亚将这一决定与有关俄罗斯可能针对当地一家无人机制造商实施破坏活动的说法联系起来。俄罗斯否认了这些指控，而这一侵略国的外交部因计划中的关闭措施召见了驻莫斯科级别最高的爱沙尼亚外交官；该关闭预计将至少持续六个月。

拉脱维亚国家边防局局长贡蒂斯·普亚茨警告说，关闭爱沙尼亚口岸可能导致拉脱维亚边境口岸出现长队，并需要边防人员加班。与此同时，他表示，关闭拉脱维亚口岸将能够调派更多人员执行巡逻任务。

上个月，拉脱维亚当局还指责俄罗斯和白俄罗斯试图强行将近二十名移民送过边境。当局称，越过边境的人员损坏了电气设备并盗走监控摄像头，随后返回白俄罗斯境内。明斯克否认了这些指控。

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