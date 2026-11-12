拉脱维亚内政部提议将与白俄罗斯边境的强化警戒状态延长至2027年6月30日。目前，该状态有效期至2026年底。该部已拟定决议草案，供政府审议，波罗的海新闻网报道。

延长该状态的原因

拉脱维亚内政部表示，拉脱维亚与白俄罗斯边境的移民压力仍然很高。该部门还称，据其评估，用于破坏国界完整性的策略已发生变化。

尽管该路段已建成边境基础设施，但当地仍记录到蓄意破坏设备的事件，包括监控摄像头和配电柜。还发现了通过隧道非法越境的情况，以及针对参与边境警戒工作人员的攻击性行为。

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该部认为，边境上的挑衅和混合威胁可能持续存在，而非法移民被用来向拉脱维亚以及欧盟和北约的外部边界施压。该部门还强调，地区国家需要采取协调行动，以维持与白俄罗斯边境相当的警戒水平。

越境统计数据

据LETA通讯社数据，截至2026年11月10日，共有12,857人被阻止非法越过拉脱维亚与白俄罗斯边境。2025年，此类人员有12,046人，31名非正规移民因人道主义原因获准进入拉脱维亚。

2024年，边防人员阻止了5,388人非法越境；2023年为13,863人；2022年为5,286人。消息来源称，自2021年8月以来，拉脱维亚一直面临移民压力，该国当局称这一压力由白俄罗斯组织。

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